سارع مواطنون بعد الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين، وتحديدا في بنزين 95، إلى طرح تساؤلات حول جدوى التبديل إلى بنزين 91، لتقليل التكلفة قدر الإمكان، وهو ما أجاب عنه أحد خبراء السيارات.
وقال خبير السيارات حسن كتبي، إن على السائق مراجعة كتيب المالك لمعرفة ما إذا كانت السيارة تدعم الانتقال إلى بنزين 91، وحينها يكون التغيير تلقائيا، لأن ديناميكية المحرك تدعمه، فيما يُتجنب ذلك في حال كان محرك السيارة يدعم بنزين 95.
وأضاف على حسابه بـ “تويتر” أنه لا ينصح بشكل عام بالتحويل من بنزين 95 إلى 91، معدّداً أهم الأسباب، المتركزة في احتمالية المخاطرة بنظافة المحرك، أو إجهاده.
ونصح أصحاب السيارات بأن تكون “الرجل خفيفة” على دعاسة البنزين قدر الإمكان، لئلا تستهلك وقودا، وأن يترك دفع السيارة تكمل بطاقتها الكامنة، أو أن يستعين بمحل برمجة يخفض قوة وأداء واستهلاك المحرك.
وفي السياق نفسه، وفرت شركة أرامكو خدمة للمواطنين، عبر هذا الرابط، يمكنك من خلاله معرفة الوقود المناسب لسيارتك. وفق”أخبار24″.
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