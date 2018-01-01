أثار تلاعب بعض المطاعم والمقاهي ومحطات الوقود بزيادة الأسعار بجبر كسور الهلل، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، استنكار مغردين ونشطاء على مواقع التواصل، مطالبين بتشديد الرقابة عليهم.
وتناولت تغريدات على “تويتر” التنبيه والتحذير من ذلك، وأنه رغم أهمية دور مراقبي وزارة التجارة، فإن المستهلك هو المراقب الأول، داعية إلى مراجعة قيمة الفواتير، وتفضيل السداد عن طريق “الشبكة”، وإبلاغ الجهات المسؤولة عند اكتشاف أي مخالفات.
وذكر أحد المغردين أنه فوجئ بزيادة سعر القهوة 13% بعد جبر الهلل، وأشار آخر إلى أن البائع رفض إعادة الباقي، متحججا بأنه هللات. وفق”أخبار24”.
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