رفض معلمان بإحدى مدارس حائل دخول الحصص الدراسية والالتزام بواجباتهما الوظيفية، لتقرر الإدارة العامة للتعليم في منطقة حائل إحالتهما للعمل الإداري.
وأوضحت إدارة تعليم حائل في بيان لها اليوم الاثنين، أنها أحالت اثنين من المعلمين للعمل الإداري للمصلحة التعليمية والتربوية، مع حسم جميع رواتبهما خلال فترة رفضهما للعمل.
وأضاف البيان أنه تم حرمانهما كذلك من علاوة سنوية واحدة لرفضهما دخول الحصص الدراسية وعدم محافظتهما على أوقات الدوام الرسمي وعدم الالتزام بواجباتهما الوظيفية لمبررات غير نظامية، واكتفائهما بالتوقيع فقط في مقر العمل.
وأكدت الإدارة أن وزارة التعليم وافقت على توصيات الإدارة التعليمية بالمنطقة بالقرارات التي اتُّخذت بحق المعلمين، وذلك للحفاظ على استقرار الميدان التعليمي ومعالجة الظواهر السلبية الفردية التي قد تحدث بين الحين والآخر. وفق”أخبار24″.
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