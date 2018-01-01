قال نائب وزير النقل المهندس سعد الخلب إن عقد الامتياز الحصري الموقع مع الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” لتقديم خدمات النقل داخل المدن مدته ستنتهي في العام 1441هـ.
ونفى الخلب وفقاً لموقع “أرقام” صحة ما يتم تداوله حول انتهاء حق امتياز “سابتكو” لخدمات النقل داخل المدن السعودية، لافتاً إلى أنه بعد انتهاء العقد ستكون السوق متاحة أمام الجميع.
وحصلت “سابتكو” على حق الامتياز للنقل بين المدن عام 1399هـ، كونها مملوكة بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص، وتم تخفيض مشاركة رأس المال الحكومي تدريجياً، وأُدرجت الشركة في سوق الأسهم، وكانت “سابتكو” خلال ذلك تتمتع بتجديدات متعاقبة وتمديدات في عقد امتيازها.
وكان رئيس هيئة النقل العام د. رميح الرميح أوضح في وقت سابق أن الهيئة تعمل على تحقيق توجه الدولة لإدخال المنافسة في سوق النقل بالحافلات بين المدن تحقيقا لرؤية 2030، وتوسيع فرص التوطين في هذه الصناعة الحيوية. وفق”أخبار24″.
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