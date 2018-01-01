أظهرت نتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء للربع الثالث من عام 2017، استقرارًا في معدل البطالة للسعوديين عند مستواه السابق خلال الربع الثاني من العام، حيث استقر عند 12.8 % بواقع 7.4% للذكور و 32.7% للإناث، وانخفاضًا في معدل البطالة الإجمالي، حيث بلغ 5.8% بواقع 3.2% للذكور و 21.1% للإناث، وذلك مقارنةً بالربع الثاني من العام.
وبلغت جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الإدارية في المملكة العربية السعودية (13,758,064) فرداً ، كما بلغ إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية (1,231,549) فرداً، يمثل الذكور منهم (190,822) فرداً ويمثل الإناث منهم (1,040,727).
فيما كانت أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل في الفئة العمرية (25 ـــ 29) سنة وذلك بنسبة بلغت (31,3%). كما أوضحت النتائج من واقع بيانات السجلات الإدارية أن ما يقارب نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية، حيث بلغت نسبتهم (45.8%).
وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) فقد بلغ (54,8%)، موزعة بين الذكور (78,4%)، والإناث (19,9%)، كما أوضحت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (15سنة فأكثر) بلغ (40,7%). وفق”أخبار24″.
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