كشف شقيق المواطنة التي وضعت مولودها في ممر مستشفى أحد المسارحة العام وأمام المراجعين، تفاصيل جديدة حول الواقعة وما تبعها من تعد من ذوي المريضة على أحد الأطباء وتطورات القضية.
وأوضح المواطن وفقا لـ”سبق”، أن لجنة حضرت في اليوم التالي للحادثة إلى المستشفى وحققت معهم ثم أحيلت القضية إلى الشرطة.
وأشار المواطن إلى أن الطبيب الذي اتهمهم بالتعدي عليه أثناء المشاجرة معه تنازل عن حقه الخاص في محضر الواقعة.
وكانت سيدة قد وضعت في ممر المستشفى أمام المراجعين، واتهم ذووها أحد الأطباء برفض التعامل مع الحالة، ودخل شقيقها في مشاجرة مع الطبيب وصلت للتشابك بالأيدي، قبل أن تحضر الجهات الأمنية للموقع، وتحيلهما لمركز الشرطة لاتخاذ اللازم.
وعلقت “صحة جازان” على الواقعة، مؤكدة أنها تحققت من الحالة، واتضح أن الجنين كان متوفى في بطن أمه منذ 4 أيام، وتم قبول الحالة والتعامل معها بعد وصولها للمستشفى وفق المتبع، ولا يزال التحقيق في بقية التفاصيل جارياً، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق شقيق المريضة؛ بسبب اعتدائه على الطبيب، وفق الأنظمة المتبعة.
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