وثَّق مقطع فيديو، قطة اقتحمت ثلاجة عرض اللحوم بأحد المتاجر، وشرعت في أكل اللحوم المعروضة، في مشهد يجسد وجود إهمال وتقصير كبير.
وقالت مصادر إن الواقعة حصلت بفرع لسلسلة أحد المتاجر الشهيرة بحفر الباطن.
وطالب ناشطون الجهات المعنية بالتحقق من صحة المقطع ومساءلة القائمين على المتجر واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ولاسيما أن القطة تأكل من لحوم معروضة للبيع للزبائن، ما يضر بصحة عملاء المتجر.
وفق”أخبار24″.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج