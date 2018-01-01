نفى مصدر مسوؤل في شعبة مرور الخرج ما انتشر في قنوات التواصل الاجتماعي حول تفعيل ساهر لرصد مخالفة الحزام و الجوال وعلق عدم صحة رسالة الواتساب المنتشرة عن تسجيل المحالفة
و أكد المصدر أن جميع الفرق الميدانية لديهم أجهزة باشر يتم من خلالها رصد المخالفة و التقاط صورة للمخالفة و تدوين المخالفة دون استيقاف المخالف و اشعاره ويكتفى بوصول رساله عبر جواله بتقيد مخالفة مرورية على الهوية الوطنية
يذكر أن شعبة المرور بالخرج تقوم بحملات المرورية في شوارع المحافظة و رصد المخالفين
والخرج اليوم تشيد بالجهود المبذولة من رجال المرور بالمحافظة موكداً بضرورة تقيد قائدي المركبات بالانظمة المرورية لسلامتهم و سلامة الركاب .
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج