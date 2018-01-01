احتلت المملكة المرتبة الثالثة في أسعار الوقود بين دول الخليج، حيث جاءت الإمارات وعمان كأعلى دولتين في أسعار البنزين، تليهما المملكة ثم قطر والبحرين، والكويت.
جاء ذلك بعد أن أعلنت دول الخليج عن أسعار البنزين والديزل لشهر يناير 2018، حيث قررت الإمارات وقطر وعمان رفع أسعار البنزين بنوعيه (الممتاز والعادي) والديزل، فيما رفعت المملكة أسعار البنزين وتثبيت سعر الديزل والكيروسين.
وكانت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قد أصدرت أمس بيانا رسميا كشفت فيه عن أسعار البنزين والديزل الجديدة حيث تم رفع سعر بنزين 91 إلى 1.37 ريال، فيما رفع بنزين 95 إلى 2.04 ريال للتر.
وفق”أخبار24″.
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