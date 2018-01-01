نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، مقطع فيديو به أكثر من 10 صور شعبية حصدت على مشاهدات وإعجابات من متابعيها على حسابها على موقع التواصل “انستغرام” لعام 2017.
وأظهر مقطع ناسا أن الصورة الأكثر شعبية كانت للحظة الكسوف الكلي للشمس فوق بحيرة كاسكيد وفي ولاية مونتانا الأمريكية، ضم صورة أيضا للكسوف الكلي، حيث يغطي القمر الشمس بالكامل.
واحتلت صورة التقطها رائد الفضاء الأمريكي مارك توماس فاندي هاي، تظهر مشهد الكوكب الأرضي في الليل من متن محطة الفضاء الدولية المرتبة الثالثة في القائمة.
وفق”أخبار24″.
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