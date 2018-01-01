بدأت المحال التجارية المسجلة بضريبة القيمة المضافة خصم مبلغ الضريبة من القيمة النهائية لمشتريات المستهلكين، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الخصوص.
وتداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الإثنين صوراً لفواتير مشترياتهم اليوم، وقد جاءت متضمنة ضريبة القيمة المضافة.
وأظهرت الصور فواتير صادرة من مناطق ومواقع مختلفة بالمملكة، بعضها من مراكز ومحلات تجارية، ومطاعم، وصيدليات، وكافيهات.
وفق”أخبار 24″.
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