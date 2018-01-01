نفذت وزارة الداخلية اليوم الإثنين حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر بالمنطقة الشرقية.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن المواطن هاشم بن عدنان بن حسين الخضراوي أقدم على قتل علي ابن عبدالهادي بن محمد جبارة، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح مسدس، ما أدى لوفاته إثر خلاف بينهما.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية بالدمام صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج