أكد برنامج حساب المواطن أنه سيتم خصم جزء من الاستحقاق الفعلي بحسب عدد الأيام التي يقضيها المستفيد خارج المملكة في حال تجاوزت المدة 90 يوما.
واشترط البرنامج في ضوابط الدعم أن يكون المستفيد مقيما إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من البرنامج.
وسمح البرنامج للمستفيد البقاء خارج المملكة لمدة 90 يوما سواء كانت متفرقة أو متصلة، خلال 12 شهراً، دون أن تتأثر قيمة استحقاقه، فيما يُحتسب مقدار الخصم عن كل يوم إضافي يقضيه المستفيد خارج المملكة بعد 90 يوما. وفق”أخبار24″.
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