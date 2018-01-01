مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة اليوم الإثنين الأول من يناير 2018، أشارت هيئة الزكاة والدخل لعدد من المعلومات المهمة التي يجب على الأفراد معرفتها حول ضريبة القيمة المضافة، وذلك لضمان وحماية حقوقهم المالية.
ضريبة غير تراكمية:
ضريبة القيمة المضافة غير تراكمية، ويتم احتسابها على السعر النهائي للمنتج المباع للمستهلك عبر سلسلة التوريد، من المنتج مروراً بالموزع، وصولاً للمستهلك.
كيفية تحصيل الضريبة:
ضريبة القيمة المضافة نسبتها 5%، ويتم تحصيلها من قبل هيئة الزكاة والدخل، وهنا توضيح بسيط لكيفية عملية التحصيل.
كيف يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة؟ pic.twitter.com/ficxqdtswR
— ضريبة القيمة المضافة (@saudivat) ١٣ نوفمبر، ٢٠١٧
السلع المعفاة من الضريبة:
هناك سلع وخدمات معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لن يتم تحصيل ضريبة عليها، وهنا تفصيل لها:
التحقق من صحة فاتورة الضريبة:
تحتوي الفواتير الصادرة من المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة على المعلومات التالية: الرقم الضريبي، واسم المتجر، وتاريخ الشراء وخانة ضريبة القيمة المضافة، بينما فواتير المنشآت غير المسجلة تفتقد بعض هذه المعلومات.
التحقق من تسجيل المنشأة في الضريبة:
يمكن للفرد التحقق من تسجيل المنشأة بضريبة القيمة المضافة من خلال الدخول على الرابط التالي، والتحقق بإدخال الرقم الضريبي الموجود بالفاتورة، أو بإدخال رقم السجل التجاري للمنشأة.
أو من خلال تطبيق الضريبة كما هو موضح بالفيديو:
كيف يمكنكم الاستفادة من مزايا تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟ pic.twitter.com/5wde1gW5u4
— ضريبة القيمة المضافة (@saudivat) ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٧
للتواصل وتقديم الشكاوى على مخالفات الضريبة يمكن التواصل مع هذه الجهات:
هيئة الزكاة والدخل:
في حال فرض ضريبة على السلع والخدمات المعفاة، أو فرض ضريبة من منشأة غير مسجلة، أو في حال وجود تزوير في شهادة الضريبة أو الفاتورة، يمكن للفرد التواصل مع هيئة الزكاة والدخل.
وزارة النقل:
في حال فرض ضريبة على تذاكر الرحلات الجوية، والبحرية، والبرية، يتم التواصل مع وزارة النقل.
وزارة التعليم:
في حال التلاعب في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التعليم الأهلي، فيمكن للفرد التواصل مع وزارة التعليم.
هيئة الغذاء والدواء:
للتأكد من أصناف الأدوية والتجهيزات الطبية الخاضعة للضريبة بنسبة صفر% التواصل مع هيئة الغذاء والدواء.
مؤسسة النقد العربي السعودي:
إذا واجه الشخص أي مشكلات تتعلق بالضريبة على التعاملات البنكية، والتأمين الطبي، وتأمين المركبات، فعليه التواصل مع مؤسسة النقد العربي السعودي.
وزارة التجارة والاستثمار:
في حال حدوث اختلاف في السعر المعروض على الرف مع الفاتورة، أو الامتناع عن البيع، أو إصدار فاتورة بلغة غير العربية، يمكن التواصل مع وزارة التجارة والاستثمار.
وفق”أخبار24″.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج