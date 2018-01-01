كشف الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، عن آلية تسعير الأدوية بالمملكة، مشيرا إلى أنها تخضع لمقارنات عالمية ويتم اختيار الأقل سعرا.
وأوضح الجضعي، وفقا لـ”الاقتصادية” أن تحديد أسعار الأدوية يتم من خلال لجنة تضم عددا من الجهات الحكومية بالمملكة، ويتم مراجعتها بشكل مستمر.
وأشار إلى أن المملكة تعتبر الدواء منتجا وطنيا مهما وأساسيا للمرضى ولهذا يتم تسعيره ووضع ضوابط لتحديد السعر، عكس عدد كبير من دول العالم.
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