بدأ اليوم الإثنين 1 يناير 2018 تطبيق عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي أُعلن عنها العام المنصرم؛ حيث بدأ اليوم رفع أسعار المشتقات النفطية، وضريبة القيمة المضافة، والتعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء، والمقابل المالي للعمالة الوافدة، حيز التنفيذ.
تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين
بدأ عند الساعة الـ12 منتصف الليلة الماضية تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين التي أعلنتها وزارة الطاقة أخيراً، حيث جاءت الأسعار بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة إليها على هذا النحو: بنزين (91) بـ1.37 ريال للتر، بنزين (95) 2.4 ريال للتر، فيما بقت أسعار الديزل والكيروسين كما هي (0.47، 0.64) للتر على التوالي.
ضريبة القيمة المضافة
تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قِبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.
والقيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع حتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
التعريفة الجديدة للكهرباء
ودخل حيز التنفيذ التعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء، وهي: 18 هللة للاستهلاك (1-6000 كيلو واط)، و30 هللة للاستهلاك (أكثر من 6000 كيلو واط) بالنسبة للقطاع السكني؛ ولمعرفة تفاصيل التعريفة الجديدة لبقية القطاعات الدخول لهذا الرابط.
المقابل المالي للعمالة الوافدة
وتبدأ اليوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحصيل المقابل المالي للعمالة الوافدة، والذي يتم دفعه من قِبل المؤسسات عند إصدار أو تجديد رخصة العمل للعامل الوافد.
وتدفع المنشآت 3600 ريال سنوياً عن كل عامل في حال كان عدد العمالة الوافدة لا يزيد على عدد العمالة السعودية، و4800 ريال سنوياً عن كل عامل في حال كان عدد العمالة الوافدة أكثر من عدد العمالة السعودية.
ومن المقرر أن ترتفع هذه الرسوم إلى (6000 ريال، و7200 ريال) في الحالتين المذكورتين في 2019، وإلى (8400 ريال، و9600 ريال) في هاتين الحالتين أيضاً عام 2020.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج