نفى الدكتور رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام، الرئيس المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، صحة الأسعار المتداولة لتذاكر قطار الحرمين الشريفين، مؤكدا أنه لم يتم تحديدها حتى الآن من الجهات الرسمية.
وأوضح الرميح وفقا لـ”المدينة”، أن موعد التشغيل التجاري وانطلاق الرحلات لعموم المواطنين والزوار لم يحدد بعد، لافتا إلى أنه حاليا يوجد برنامج تشغيلي تجريبي وفق جدول معين.
وأشار إلى أن رحلات الخدمة التجريبية لقطار الحرمين السريع ستتواصل خلال الأشهر القادمة، وسيتم دعوة عدد من المسافرين لتجربة القطار والخدمات المقدمة فيه، برحلات محددة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك حتى التشغيل التجاري الكامل.
وكان وزير النقل الدكتور نبيل العامودي قد استقل أمس قطار الحرمين السريع في أول رحلة على كامل المسار البالغ طوله 450 كيلو مترًا، انطلاقًا من محطة المدينة المنورة، وصولًا إلى محطة الركاب في مكة المكرمة دون توقف، للوقوف على جاهزية المشروع.
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