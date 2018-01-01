توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، مصحوبا برياح شمالية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة.
وأضافت الهيئة في بيانها عن حالة الطقس أن تأثير الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية سيستمر على منطقتي الرياض والشرقية.
وأبانت أن السماء ستكون غائمة جزئياً على تلك المناطق، كما يتوقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات الباحة وعسير وجازان تشمل الأجزاء الساحلية منها. وفق”أخبار24″.
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