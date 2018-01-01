لقي 4 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم وأصيب 4 آخرون أمس (الأحد)؛ إثر تعرض سيارتهم لحادث مروع أعلى جبال فيفا بمنطقة جازان.
وبيّن المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بانقلاب سيارة تقل عائلة كاملة من أعلى جبال فيفا، لافتاً إلى أن الفرق الميدانية انتقلت إلى موقع الحادث للتعامل مع حالات الوفاة والإصابات.
وأوضح أن الفرق تعاملت مع 6 حالات بينهم حالتا وفاة وحالة لديها توقف قلب وتنفس، و3 حالات أخرى إصابتهم حرجة، فيما أفاد شهود عيان في موقع الحادث أن هناك حالتي وفاة أخريين نقلهما مواطنون قبل وصول الفرق الإسعافية.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج