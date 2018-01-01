أصدرت المحكمة الجزائية في منطقة مكة المكرمة أحكاماً بالسجن وغرامات تصل إلى 900 ألف ريال على 5 متهمين بينهم 4 مواطنين؛ لتقاضيهم رشاوى من أجل تسهيل بعض الإجراءات.
وشملت الأحكام الصادرة وفقاً لـ”عكاظ”، السجن عاماً وغرامة 200 ألف ريال على المتهم الأول، والسجن عاماً والغرامة 100 ألف ريال على المتهم الثاني، وكذلك الحبس 3 أعوام والغرامة 400 ألف ریال للمتهم الثالث.
وتضمنت الأحكام أيضاً السجن عامين والغرامة 150 ألف ریال للمتهم الرابع، وأما المتهم الخامس وجنسيته يمني فقد صدر حكم ضده بالسجن 6 أشهر والغرامة 50 ألف ریال. وفق”أخبار24″.
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