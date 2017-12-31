نظمت إدارة تعليم الخرج ممثلة في الشؤون التعليمية جولة تفقدية اليوم الأحد 13 / 4 / 1439 انطلاقاً مع بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول حيث قامت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بنات الأستاذة سماح بنت مبارك آل ذيبان _ مديرة الإشراف التربوي الأستاذة هدى العتيبي _ مساعد مدير العلاقات العامة والإعلام الأستاذة فاطمة العثمان ورئيسة قسم الاختبارات والقبول الأستاذة _جميلة المهناوالمستشار والمشرف العام لمكتب مساعدة الشؤون التعليمية الاستاذة أحلام الحقباني بزيارة عدد من مدارس المحافظة (المتوسطة الثالثة_الثانوية الأولى_المتوسة الرابعة والعشرون والثانوية الخامسة عشر) للاطلاع على سير الاختبارات ومتابعة أعمال اللجان والقاعات و آلية التصحيح والرصد كما تم أثناء الزيارة حث إداراة المدارس على التهيئة المناسبة للطالبات صحياً ونفسياً وتربوياً متمنين لهن التوفيق والنجاح . في ختام الجولة التفقدية شكرت آل ذيبان قائدات المدارس على حرصهم لتسهيل سير الاختبارات وعلى كل مايبذلونه في هذه الفترة من جهود ملحوظة.
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تعليم الخرج ينظم جولة تفقدية للاطلاع على سير اختبارات الفصل الدراسي الأول
تعليم الخرج ينظم جولة تفقدية للاطلاع على سير اختبارات الفصل الدراسي الأول
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
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