يتوجه نحو ( 31656 ) ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد الموافق 13 / 4 / 1439 هـ لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ بمدارس تعليم الخرج ، حيث أنهت مدارس البنين والبنات خططها الفنية والتشغيلية الخاصة بالاختبارات، إلى جانب تهيئة وتجهيز القاعات ، والعمل على توفير الأجواء المناسبة لتمكين الطلاب والطالبات من أداء اختباراتهم بكل طمأنينة وسهولة ، حيث يبلغ عدد طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية (16154) وعدد طالبات المرحلتين (15502) ويشرف على أداء اختباراتهم واللجان والتصحيح والرصد في المرحلتين المتوسطة والثانوية (1338) معلم وفي المرحلتين طالبات (2076 ) معلمة ..
ومن جانبه أوضح سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار أنه تمّ إعداد خطة إشرافية لمتابعة الاستعداد لفترة اختبارات الفصل الدراسي الأول منبثقة من آلية الاختبارات للصفوف في المرحلتين المتوسطة والثانوية ، وتم توجيه ( 139 ) مشرفاً و ( 90 ) مشرفة لبدء الجولات الميدانية ومتابعة الإنطلاقة الجادة للاختبارات في كافة مدارس تعليم الخرج المتوسطة والثانوية ،وقياس الأداء والوقوف على الميدان وتفقد أعماله وضمان جودة العمل ، ويتم خلال الزيارة تفقد خطة قائد المدرسة وانتظام الطاقم التعليمي وسير الاختبارات وأعمال الكنترول والرصد والتصحيح ، سائلين الله التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب والطالبات .
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