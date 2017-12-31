تفقد مدير تعليم الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار صباح اليوم إنطلاق الاختبارات في عدد من مدارس المحافظة, حيث شملت الجولة مدارس متوسطة وثانوية حكومي وأهلي.
وأكد العبدالجبار خلال الجولة على أهمية تجويد العمل والدقة والإنجاز اليومي, مثمنا جهود الميدان في المتابعة والتنظيم ورفع كفاءة المخرجات, مشيدا بما تقدمه المدارس من خدمات للطلاب خصوصا في ظل انخفاض درجات الحرارة هذه الأيام.
وتمنى العبدالجبار لكافة الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح مشددا على أهمية المذاكرة الجيدة وضرورة تهيئة الأجواء في المنزل من قبل أولياء الأمور وتنظيم وقت النوم والأكل الصحي وضرورة النوم المبكر ليلا على ألا تقل ساعات النوم عن المعدل الطبيعي ” 8 ساعات ” حيث أن كافة الدراسات أثبتت أهمية ذلك من أجل دخول الاختبار واسترجاع المعلومات بسهولة وراحة, حيث أن السهر يستهلك طاقة الإنسان مما ينعكس على الأداء.
الجدير بالذكر أن 31656 طالب وطالبة بدأوا في اختباراتهم اليوم يشرف عليهم 3414 معلما ومعلمة ويتابع أعمالهم 229 مشرفا ومشرفة من تعليم الخرج.
من جانب آخر قدم العبدالجبار شكره وتقديره لقائد الدوريات الأمنية بالمحافظة العقيد فياض بن سعود المطرفي على جهودهم في التواجد الميداني بجوار المدارس للحرص على تهيئة الأجواء وضبط المخالفين وضمان عدم التكدس في السير ومنع أي ممارسات خاطئة أثناء فترة الاختبارت, حيث توزعت الدوريات الأمنية على كافة المواقع والأحياء التي يجري فيها إختبارات والمواقع التي تشهد تكدس واختناق من أجل وصول الطلاب والطالبات لمواقع الاختبارات بيسر وسهولة.
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