يعقد المجلس البلدي بمحافظة الخرج برئاسة الدكتور مصلح العنزي اجتماعة القادم يوم غدا الاثنين الموافق ١٤٣٩/٤/١٤ وذلك لبحث عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال ويأتي من أهمها تشكيل لجانه الفرعية القادمة واعتماد التقرير السنوي لأعمال المجلس للعام الماضي ومناقشة وضع السوق الشرقي للخضار بالمحافظة وبحث أسباب عدم تشغيلة وإيجاد الحلول المناسبة بأسرع وقت ممكن ليتم الاستفادة من هذه المشاريع والتي سوف تخدم المواطنين
ومن جهته أفاد الدكتور مصلح العنزي
سوف يعمل المجلس لدعم اي مقترح مفيد لتفعيل سوق الخضار الشرقي
ومن ناحيته آخرى أفاد أن المجلس البلدي يعتبر صوت المواطنين، الذي يخدم المصلحة العامة، ويحقق تطلعات القيادة.
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