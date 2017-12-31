أعلنت أكاديمية تعليم قيادة المركبات التابعة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات الراغبات في العمل مدربات على القيادة للنساء.
واشترطت الأكاديمية على المتقدمات أن تكون المتقدمة حاصلة على الثانوية العامة فما فوق، وأن يكون عمر المتقدمة ما بين 25-40 عاماً، وأن تكون المتقدمة حاصلة على رخصة قيادة سارية المفعول، أن يكون لدى المتقدمة خبرة في القيادة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وأضافت كذلك أنه على المتقدمة أن تكون لائقة صحياً، وألا يكون قد صدر بحقها أي حكم قضائي، واجتياز المقابلة الشخصية، وستكون الأفضلية للمواطنات، ومن لديهن لغة أخرى، والحاصلات على شهادة مدرب معتمد.
وطالبت الأكاديمية الراغبات بالتدريب لديها بإحضار الوثائق المطلوبة للوظيفة، وهي: صورة من بطاقة الأحوال أو الإقامة سارية المفعول، صورة من رخصة القيادة سارية المفعول، صورة الكشف الطبي، صورة من المؤهلات المطلوبة (المؤهل التعليمي- شهادة مدرب معتمد- شهادة لغة أخرى)، وإرفاق السيرة الذاتية، وذلك من خلال الرابط التالي: https://app.pnu.edu.sa/Drivers/driver/Registration.aspx. وفق”أخبار24″.
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