بدأت قبل قليل في عدد من دول العالم احتفالات رأس السنة الميلادية 2018، حيث أضاءت الألعاب النارية سماء أشهر المزارات السياحية.
وانطلقت الاحتفالات في نيوزيلندا والعاصمة الأسترالية سيدني وهونج كونج وجاكرتا، بعروض ضوئية مذهلة وألعاب نارية مذهلة، في وداع للعام 2017.
احتفالات مدينة سيدني الأسترالية
احتفالات برج “سكاي تاور” في مدينة أوكلاند – نيوزيلندا
الألعاب النارية في هونج كونج
احتفالات برج تايبيه 101 في تايوان
احتفالات برج “طوكيو تاور” في العاصمة اليابانية
احتفالات رأس السنة في إندونيسيا
احتفالات كوريا الجنوبية
احتفالات الصين
استعدادات برج خليفة في مدينة دبي
احتفالات برج إيفل في باريس الفرنسية
وفق”أخبار24″.
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