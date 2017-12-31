أعلن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم (الأحد)، عن إطلاق جائزة للشعر العربي تحمل اسم “الأمير عبدالله الفيصل” تصل قيمة جوائزها إلى مليون ريال.
وأوضح خلال ترؤسه أول اجتماع لمجلس أكاديمية الشعر العربي، الذي عُقد في مقر الإمارة بمدينة جدة، أنه يقدم دعما بمبلغ مليون ريال سنويا للجائزة التي تتكون من فرعين، الأول خُصص له 600 ألف ريال، وثانٍ للشباب دون سن الـ 30 عاما بمبلغ 400 ألف ريال.
وأضاف الفيصل أن اللغة العربية من أولى اهتمامات الإمارة، لا سيما أن المنطقة تحتضن أقدس البقاع وبها أول بيت وُضع للناس ونزل القرآن بلسان عربي، مبيناً أن هذا الأمر يحتم علينا العناية باللغة العربية وفنونها، وهو الأمر الذي من أجله تكون انطلاقة أكاديمية الشعر العربي من هذه المنطقة.وفق”أخبار24″.
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