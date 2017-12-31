أعلن النادي الأهلي المصري عن تعيين رئيس هيئة الرياضة السعودي والمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للنادي، فيما علّق الأخير موضحا شكل الدعم الذي قدّمه لبناء استاد الأهلي الذي أعلن تنفيذه.
وقال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب إن المجلس اتخذ قرارا بالإجماع بأن يكون آل الشيخ رئيسا شرفيا للنادي، بسبب الجهود الكبيرة التي بذلها لجذب المستثمرين في مشروع “استاد الأهلي”.
وأوضح الخطيب أن تركي آل الشيخ يذكّره شخصيًا بالأمير الراحل عبدالله الفيصل، الذي أعلن مجلس الأهلي تنصيبه أيضا رئيسًا شرفيًا للأهلي في عهد صالح سليم.
وعلّق تركي آل الشيخ على دعم النادي الأهلي في استاده المزمع إنشاؤه كاتبا: “دوري كرئيس للاتحاد العربي ايجاد مستثمرين للرياضة العربية وهذا ما حصل مع الاهلي المصري ولم يتم دفع أي مبلغ من الجهات الحكومية السعودية، المشروع هو استثمار قطاع خاص سعودي اماراتي مصري”. وفق”اخبار24″.
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