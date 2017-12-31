أظهر مقطع فيديو لحظة تعمد سائق متهور التفحيط بين سيارات على طريق سريع، ما تسبّب بحادث جماعي بين ثلاث مركبات، فيما لاذ هو بالهرب.
وظهر المفحط، الذي يُصوّره شخص من الجهة المقابلة، وهو يبدأ التفحيط وسط الطريق بتهور، متعمدا أن “يشطف” السيارات المحيطة به، في حركة رائجة بين تلك الفئة بتعمد ممارسة التفحيط في شوارع مأهولة بالمركبات.
وتسبّبت حركته في وقوع حادث لسيارة جيب حاولت تجنبه بالسير أقصى اليمين، إلا أن ذلك أدى لتعرضها لاصطدام مع سيارتين أخريين – لم يتضح إن كانت أي منهما مع المفحط أم لا – بها، وخروجها على الرادمية الترابية، فيما استمر المفحط في طريقه هاربا من الموقع.
وتنتشر بين المفحطين ظاهرة التفحيط في طرق وشوارع تسير فيها مركبات محايدة، بتعمد المرور بينها، بالاتفاق مع آخر يصور المشهد، إما من جهة مقابلة، أو سيارة تلاحقه من الخلف.
مفحط مستهتر يتسبب بحادث مروع لمركبة مواطن على الطريق ويفر من الموقع هارباً.
:#ارهاب_الشوارع pic.twitter.com/Sbuw62N2nB
— السعودية (@KSA) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧ وفق”أخبار24″.
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