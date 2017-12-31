وجّه رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي رسالة وجدانية حارة للجماهير الصفراء، يسألهم فيها دعم الفريق عبر خدمة “ادعم ناديك” التي ترعاها هيئة الرياضة، مع التأكيد على أنه ذاهب مثل غيره من رؤساء النادي ولكن الجماهير باقية ومن خلفها الفريق باقٍ دائما وأبدا.
واستفتتح بن تركي تغريداته على حسابه بـ “تويتر” كاتبا: “جماهير نادي النصر الغالية، السلام عليكم. اكتب لكم كمشجع مرتبط بحب نادي النصر يقف على قدم المساواة مع أي مشجع لهذا الكيان، وواجب أي مشجع ان يقف مع ناديه وعشقه”، مردفا: “جماهير النصر الغالية، التي تدعم ادارتنا الحالية والتي لا تدعمها لاسباب موضوعية وغير موضوعية، تذكروا أننا نجتمع في حب النصر ولا نتفرق الا في توجهاتنا نحو مصالحه فكل له رأي نحترمه متى ما كان محترما”.
وأضاف: “جماهير النصر الغالية، رئيس النادي اليوم هو فيصل وغدا سيكون غيره، لكن النصر باق ومن حوله تتغير ادوارهم من محب الى عامل والعكس، ويبقى الاصفر براقا في السماء وحبا في قلوبنا.. جماهير النصر الغالية، اليوم تتيح هيئة الرياضة لنا جميعا دعم نادينا عبر برنامج #ادعم_ناديك، ادعم ناديك وليست ادعم فلان او علان، القرار قراركم والنصر نصركم وحدكم، والادارات تتعدد ويبقى النصر”.
وشدّد: “جماهير النصر الغالية، على المستوى الشخصي، اليوم او غدا، سأغادر مقعد الرئيس، وسيبقى النصر بجمهوره أولا، وأنتم رهان النصر الدائم وحصانه الرابح.. جماهير النصر الغالية، النصر نصركم والدعم لنصركم، وانتم الشعبية الاعلى في السعودية، وامتناعكم عن دعم ناديكم هو عقاب للنصر وحده وليس لاي طرف اخر”.
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