قامت طائرة الإخلاء الطبي، اليوم الأحد، بنقل العريف مشعل العنزي إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض، وذلك إنفاذا لتوجيه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
وكان العريف العنزي قد قام بدور بطولي في عملية إخماد فرق الدفاع المدني لحريق بأحد المنازل بحائل، عندما منح أسطوانة الأكسجين الخاصة به لطفل، ليتعرض لحالة اختناق نُقل على إثرها للمستشفى، بسبب الدخان الكثيف المتصاعد.
وفق”أخبار24″.
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