كشفت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة عن ضبط أكثر من 300 ألف مخالف منذ انطلاق الحملة في 2 صفر 1439، وحتى يوم الجمعة الماضي.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها اليوم الأحد، أن إجمالي عدد المخالفين بالحملات الميدانية في كافة مناطق المملكة بلغ ( 301.314 ) مخالفاً، منهم ( 167.598 ) مخالفاً لنظام الإقامة، و( 96.889 ) مخالفاً لنظام العمل، و( 36.827 ) مخالفاً لنظام أمن الحدود.
وأضافت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ( 4043 ) شخصاً، ( 75 % ) منهم يمنيو الجنسية، و( 23 % ) إثيوبيو الجنسية، و( 2 % ) جنسيات أخرى، تم ترحيل ( 3590 ) منهم، كما تم ضبط ( 86 ) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود.
وأفادت الوزارة بأن عدد المتورطين في نقل وإيواء المخالفين والتستر عليهم الذين تم ضبطهم بلغ ( 612 ) شخصاً، فيما بلغ عدد المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين ( 109) مواطنين، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق ( 81 ) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم ( 28 ) سعودياً.
وأبانت أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ (15.250) وافداً مخالفاً، منهم ( 12.781) رجلاً، و(2469) امرأة، مشيرة إلى أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (47.474) مخالفاً، وإحالة (43.457) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (49.703) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (65.715) مخالفاً.
وفق”أخبار24″.
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