أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الفرق التفتيشية التابعة للوزارة نفذت 6825 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية لمتابعة قرار توطين محلات الذهب والمجوهرات في مختلف مناطق المملكة.
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن الجولات أسفرت عن ضبط 280 مخالفة على مستوى المملكة، في حين سجّلت منطقة المدينة المنورة أعلى عدد للمخالفات بـ 87 مخالفة.
ودعا أبا الخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
يُذكر أن برنامج التوطين بالمناطق يهدف إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالتركيز على ممكنات كل منطقة، بالإضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والشابات من فرص العمل. وفق”اخبار24″.
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