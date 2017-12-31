أدى 615 طالبا من مرابطي الحد الجنوبي، اليوم الأحد، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.
وأفاد المدير العام للتعليم بالمنطقة، عيسى بن أحمد الحكمي، بأن الإدارة قدّمت كافة التسهيلات للراغبين في أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول بالمدارس التابعة لتعليم جازان من المرابطين بالحد الجنوبي.
وأكد أنه استشعارا للدور البطولي الذي يقوم به الجنود المرابطون في الشريط الحدودي بالحد الجنوبي، فقد تم تحديد مواعيد مناسبة لهم لأداء اختباراتهم بما يتوافق مع وقت ومهام عملهم، سواء كانت اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني القادم، وكذلك موعد اختبارات الغائبين مع بدء العام الدراسي.
وفق”أخبار24″.
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