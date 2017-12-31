اشترطت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وجود كاميرات مراقبة، للموافقة على التأمين على المحلات التجارية أو تجديد وثيقة التأمين.
وأكد هشام أحمد طاشكندي المدير العام للرقابة على التأمين في “ساما”، وفقاً لـ”الرياض”، ضرورة التزام الشركات بتطبيق هذا الشرط، محذراً من اتخاذ الإجراءات النظامية كافة في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بالتوجيه.
وأوضح طاشكندي أن التوجيه الجديد نابع من دور “ساما” الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين، وتطوير الإجراءات الوقائية في المحلات التجارية المؤمَّن عليها، وتسهيل تسوية المطالبات في حال وقوع الخطر المؤمَّن منه، ولإحباط محاولات السرقة والأعمال الإجرامية الأخرى
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