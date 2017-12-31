أكدت شركات الاتصالات استعدادها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من غدٍ الاثنين الأول من يناير 2018، موضحةً الطرق التي سيتم من خلالها احتساب الضريبة على مشتركي باقات “المفوتر” والمسبقة الدفع.
وأبانت الشركات أن الضريبة على عملاء “المفوتر” ستُحتسب من المبلغ الإجمالي للفاتورة في نهاية كل شهر، وليس على كل خدمة، أما الباقات مسبقة الدفع فستحسم الضريبة بنسبة 5% من رصيد البطاقة، ولا يُلزم المشترك بدفع أي مبلغ إضافي على القيمة الحقيقية للبطاقة.
وأشارت إلى أن شرائح الإنترنت مسبقة الدفع سيتم إضافة الضريبة بنسبة 5% إلى قيمة البطاقة، فيما ستضاف قيمة الضريبة لمبلغ الفاتورة بالنسبة لبطاقات البيانات المفوترة.
ومثال على ذلك: عند شراء بطاقة شحن 10 ريالات يتم خصم قيمة ضريبة القيمة المضافة من الرصيد ليصبح الرصيد 9.52 ريال؛ أما البطاقات المفوترة سواء كانت بيانات أو اتصالات فإذا كانت قيمتها 200 ريال فستضاف إليها قيمة الضريبة لتصبح 210 ريالات.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عادل أبو حيمد أن الهيئة تعمل على مراقبة سوق الاتصالات لمنع استغلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة لرفع أسعار الاتصالات، كما تم الاستعداد لاستقبال شكاوى العملاء بهذا الصدد.
وأوضحت الشركات أن بطاقات الشحن تخضع لضريبة القيمة المضافة حسب فئة بطاقة الشحن، كما يوضحه الجدول التالي:
|
قيمة الشحن
|
ضريبة القيمة المضافة
|
الرصيد بعد ضريبة القيمة المضافة
|
SR 10
|
0.48
|
9.52
|
SR 15
|
0.71
|
14.29
|
SR 20
|
0.95
|
19.05
|
SR 30
|
1.43
|
28.57
|
SR 50
|
2.38
|
47.62
|
SR 100
|
4.76
|
95.24
وفق”أخبار24″.
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