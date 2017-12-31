شهد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم الأحد، انطلاق أول رحلة تجريبية لكامل مسار قطار الحرمين السريع البالغ طوله 450 كيلو متراً من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.
واستقلّ الوزير -الذي يترأس مجلس إدارتي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”- القطار، للوقوف على جاهزية المشروع قبل التشغيل التجاري للخدمة، وذلك رفقة عدد من المسؤولين والقيادات الوطنية وبحضور السفير الإسباني لدى المملكة إيلفارو إيرانزو.
وأكد العامودي أهمية المشروع الإستراتيجية والاهتمام العالمي به؛ لفائدته الكبرى في نقل الحجاج والمعتمرين والزوار وتسهيل التنقل عبر أراضي المملكة.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أن رحلات الخدمة التجريبية لقطار الحرمين السريع ستتواصل خلال الأشهر القادمة، لحين الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل، لافتاً إلى أن التحالف المكلف بتنفيذ المشروع سيتولى تشغيله لمدة 12 سنة قادمة.
يذكر أن أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر استقلا قبل أكثر من شهر، أول رحلة تجريبية جزئية لقطار الحرمين، حيث انطلقت الرحلة من محطة السليمانية بجدة ووصلت إلى محطة الرصيفة بالعاصمة المقدسة.
وفق”اخبار24″.
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