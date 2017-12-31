أكد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف، التزام بلاده وموقفه الثابت تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، والدفاع عن المقدسات والزود عن الحرمين الشريفين، الذي يمثل واجبا وفرض عين على كل مسلم.
جاء ذلك خلال زيارة مساعد وزير الدفاع السعودي الفريق الطيار محمد بن عبدالله العايش للخرطوم أمس السبت، والتي التقى خلالها وزير الدفاع السوداني؛ للتباحث حول عدد من القضايا الراهنة بالمنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية أن المباحثات بين الطرفين تناولت أيضاً مناقشة التدابير المطلوبة للتعاطي مع الأحداث وما يستجد من مواقف، بالقدر الذي يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة ويحمي المصالح الإستراتيجية للبلدين الشقيقين وللأمة العربية والإسلامية. وفق”اخبار24″.
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