تشرع المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض خلال الأيام المقبلة، في محاكمة التوأمين الداعشيين، اللذين أقدما على قتل والدتهما وأصابا والدهما وشقيقهما، في حي الحمراء بمدينة الرياض شهر رمضان الماضي.
تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام التوأمين (20 عاماً)، في 19 رمضان الماضي، بنحر والدتهما (67 عاماً) وطعنها حتى الموت داخل مستودع بمنزل الأسرة كما تناوبا على طعن والدهما (73 عاما) واعتديا على شقيقهما (22 عاما)؛ ما أدى لنقلهما إلى المستشفى.
ونفذ التوأمان الجريمة البشعة للانتقام من الأم بعدما كشفت عن نيتهما السفر لسوريا للانضمام لتنظيم “داعش” وهددتهما بإبلاغ الشرطة، وأُلقي القبض عليهما في الخرج أثناء محاولتهما التوجه للحدود اليمنية بغرض الهرب. وفق”أخبار24″.
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