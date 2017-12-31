أطاحت شرطة منطقة الرياض بثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر امتهنوا سرقة المنازل، وسلب العمالة، وضبطت بحوزتهم على مادة الحشيش المخدر، ومواد أخرى يشتبه أنها مخدرة.
وعثرت مع المتهمين الثلاثة خلال حملة نفذتها الجهات المختصة لضبط العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، أيضاً على عيار ناري، وخزنة مكسورة، وخمور محلية الصنع، بالإضافة لمحفظة نقود تخص وافداً قاموا بسلبه خلال عملية سلب نفذوها في وقت سابق.
وأسفرت الحملة كذلك عن القبض على مجموعة من المخالفين، وآخرين يديرون موقعين لتصنيع الخمور وترويجها وسط العاصمة الرياض.
وكانت شرطة الرياض قبضت الأسبوع الماضي على قاتل هارب من الجنسية الصومالية، مختبئاً في مبنى يتواجد به عدد من المخالفين بحي اليمامة بالرياض.
وفق”أخبار24″.
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