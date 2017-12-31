كشفت مصادر عن وقوع عدد من المواطنين ضحية لأعمال خداع كبرى، قام بها أحد رجال الأعمال الموقوفين حالياً في فندق “الريتز كارلتون” على ذمة قضايا فساد.
وأوضحت المصادر بحسب “سبق”، أن رجل الأعمال (ع. ص. ك) وثَّق به عدد من العملاء واشتروا عقارات بمجمع درة الرياض السكني دون إفراغ وذلك قبل 10 أعوام، على وعد بإفراغها بسرعة لكن لم يحدث ذلك حتى الآن، فضلا عن تبديد مبلغ الصيانة الخاص بالمبنى والمدفوع كاملاً، وهو ما تسبب في تعرض المشروع لإهمال كبير.
وروى المتضررون عدة أزمات تسببت فيها شركة رجل الأعمال؛ حيث قامت إدارة الدرة بإنشاء مجمع سكني مغلق وتم الاستيلاء على جزء من الحديقة العامة التي تعتبر حقاً للملاك وذلك بالمخالفة لشروط العقد، وأقامت مهرجانات داخل المجمع السكني دون إذن الملّاك.
وأضافوا أنهم اكتشفوا مخالفات أخرى تتمثل في اختلاف رقم الصك المسجل في عقود البيع عن ذلك المسجل في كتابة العدل، كما أن رقم الصك صدر أمر بإيقافه من قِبل وزير العدل، ورغم ذلك لا يزال رجل الأعمال يبيع العقارات بموجبه.
وأكد المتضررون أن شركة رجل الأعمال تواصل بيع العقارات رغم أن المخطط غير معتمد، مناشدين المسؤولين بكف الأذى عنهم ومحاسبة كل من تسبب في أزمتهم.
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