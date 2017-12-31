أظهرت اللقطات التلفزيونية لفعاليات حفل سباق نادي الفروسية الكبير، حديثاً جانبياً بين ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان والأمير متعب بن عبدالله.
وأبان المقطع الأمير متعب وهو في حديث جانبي مع الأمير محمد، قبل أن يقوم ولي العهد بتقبيل كتف الأمير متعب.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد رعى أمس السبت حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد، حيث كان الأمير متعب في مقدمة مستقبليه.
وفق”أخبار24″.
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