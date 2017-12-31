يخوض الطلاب هذه الأيام في عدة مراحل تعليمية امتحانات منتصف العام الدراسي، التي ترتفع خلالها معدلات القلق والتوتر والبحث عن طرق لزيادة الحفظ والتركيز.
ويلجأ الطلاب للعديد من الطرق التي تساعدهم على المذاكرة، منها احتساء المنبهات كالقهوة ومشروبات الطاقة؛ اعتقاداً منهم بأنها ترفع التركيز.
ونتناول هنا عدة نصائح تساعد الطلاب على التركيز والهدوء خلال فترة الاختبارات..
قبل بدء الاختبارات بفترة يجب على الطالب الاهتمام بالأطعمة المغذية التي تعوض العناصر الغذائية المفقودة لديه وتساعد أكثر من غيرها على التركيز والانتباه ومنها:
– تناول الأسماك: تحتوي الأسماك على الدهون التي لا يستطيع الجسم تكوينها مثل الأوميغا 3 والتي تساعد على النشاط العضلي ونمو الخلايا.
– تناول البذور والمكسرات: وهي غنية بالدهون غير المشبعة وبفتامين (هـ) الذي يحافظ على القدرات الذهنية، وتعتبر المكسرات غنية بمضادات الأكسدة التي تحافظ على خلايا الدماغ، ومن الأمثلة على ذلك اللوز والجوز والفستق والكاجو وبذور القرع ودوار الشمس.
– تناول الخضروات والفواكه: تعتبر السبانخ والبروكلي والاسبراجوس غنية بحمض الفوليك المهم لصحة الجهاز العصبي، كما يحتوي الرمان والأفوكادو والتوت الأزرق والطماطم على مضادات للأكسدة والتي تحمي خلايا الجسم من التدمير.. وتناول هذه الأطعمة يومياً يحافظ على القدرات الذهنية والمناعية.
– النوم: يحتاج الجسم للنوم العميق، والذي غالبا ما يتراوح 7-8 ساعات يوميا، حتى يجدد نشاطه ويزيد من قدرة الطالب على التركيز والفهم، كما أنه ضروري للحفظ وتثبيت المعلومة.
– ممارسة الرياضة: فهي تنشط الدورة الدموية وتزيد تدفق الدماء والأوكسجين إلى الدماغ.
كما يحتاج يوم الامتحان للاستعداد الجيد، خصوصا للامتحانات الطويلة التي تحتاج لقدرة تحمل بدني وذهني، فمع ما سبق يجب على الطالب الانتباه لهذه النصائح قبل ذهابه للاختبار:
– تناول طعام الأفطار: يجب على الطالب عدم تفويت الإفطار صباح يوم الامتحان، فتناول وجبة خفيفة مغذية، مثل البيض أو الحليب أو المكسرات، بالإضافة إلى بعض الفواكهة كالتين والموز والبرتقال، يساعد على التركيز والانتباه أثناء الاختبار.
– شرب الماء: نقص كميات المياه في الجسم قد يؤدي إلى فقدان التركيز؛ فالدماغ قد يتعرض للجفاف مثلما يتعرض الجسم.
– عدم تناول طعام أو شراب جديد: فقد يؤدي تناول طعام أو شراب جديد إلى ردة فعل من الجسم غير متوقعة، لذلك على الطالب تناول ما اعتاد عليه. وفق”أخبار24″.
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