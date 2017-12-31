هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس جورج وِيا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية ليبيريا.
جاء ذلك في برقية بعثها خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، للرئيس وِيا، معرباً خلالها عن أطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية ليبيريا الصديق.
من جهته، بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببرقية مماثلة للرئيس جورج ويا، عبر فيها عن أصدق التهاني له وللشعب الليبيري الصديق، متمنياً لهم دوام التقدم والرقي. وفق”أخبار24″.
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