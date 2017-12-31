انطلقت اليوم الأحد اختبارات الفصل الدراسي الأول في المدارس العامة والأهلية والدولية بمختلف مناطق المملكة، حيث حرصت المدارس على استقبال الطلاب والطالبات بالورود والهدايا والحلويات؛ لتوفير بيئة امتحانات داعمة وصحية.
ونشرت العديد من الإدارات التعليمية بالمملكة، صورا عبر صفحاتها الرسمية على “تويتر”، لأجواء الامتحانات التي وفرتها للطلاب واللوحات الإرشادية والورود والدعوات لجميع الطلاب بالتوفيق.
وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وجه رسالة للطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي، بمناسبة بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، داعياً لهم بالتوفيق والسداد ومواصلة مسيرة العلم والتعلم لتحقيق الطموحات والآمال.
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