أنهى فريق طبي بأحد المستشفيات الخاصة بالرياض معاناة حالة نادرة، لسيدة تبلغ من العمر 38 عاماً، تعاني من العقم لمدة تزيد على 14 عاماً.
وأوضح الدكتور بندر العبد استشاري أمراض العقم ورئيس الفريق الطبي المعالج، أن السيدة حملت ست مرات بشكل طبيعي إلا أنه كان يحدث فشل للحمل في الفترة ما بين الشهرين الثاني والثالث، لافتاً إلى أنها حاولت إجراء عمليات أطفال أنابيب لكنها لم تنجح.
وأشار إلى أنه تم عمل دراسة للحالة وإجراء الفحوصات اللازمة للزوجة والزوج، وخضعا لبرنامج علاجي وتخصيب عبر الأنابيب خارج الجسم ثم نقل الأجنَّة للأم، ومتابعة دقيقة خلال مدة الحمل، ونجحت العملية؛ حيث تمت الولادة في الشهر التاسع ورُزقت الأم بتوأم بصحة جيدة. وفق”أخبار24″.
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