تبدأ وزارة النقل اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين الأول من يناير 2018، تطبيق قرار إلزامية تركيب حواجز السلامة على الشاحنات، وتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين وهي الغرامة 5 آلاف ريال.
واستبقت الوزارة وهيئة النقل العام تطبيق القرار بتنظيم حملة توعوية واسعة لأصحاب الشاحنات، بوضع لافتات في عدد من الطرق باللغات العربية والإنجليزية والأوردية؛ تشدد على ضرورة تركيب الحواجز تجنباً لاحتساب المخالفات عليهم.
وكانت هيئة النقل ذكرت في وقت وسابق أنها ستنظم حملات تفتيشية في مختلف مدن المملكة لضبط أي مخالفات بعدم تركيب الحواجز على الشاحنات وتطبيق الغرامة المقررة بمبلغ 5 آلاف ريال، إلى جانب غرامة 4 آلاف ريال للشاحنات التي لا تتطابق حواجز السلامة فيها مع مواصفات هيئة المواصفات والمقاييس.
ويهدف قرار تركيب حواجز السلام بالشاحنات للحفاظ على الأرواح، وتفادي الخسائر الكبيرة الناجمة عن الحوادث التي تقع مع الشاحنات، وتجنب دخول السيارات الصغيرة أسفلها.
وفق”أخبار24″.
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