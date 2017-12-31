أظهرت لقطة تلفزيونية من البث المباشر لفعاليات حفل سباق نادي الفروسية الكبير، تواجد الأمير متعب بن عبد الله في مقدمة مستقبلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فور وصوله لرعاية الحفل.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وصل قبل قليل إلى نادي الفروسية في الجنادرية، واستقبله فور وصوله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وعدد من الأمراء والمسؤولين.
ومن المقرر أن يسلم الأمير محمد بن سلمان كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد للفائزين في الشوطين التاسع والعاشر.
وفق”أخبار24″.
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