تبدأ نحو 50 جمعية تعاونية استهلاكية ومتعددة الأغراض تطبيق الضريبة المضافة على المشتريات اعتباراً من الغد الأول من يناير 2018.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاوني الدكتور عبدالله كدمان إن نظام ضريبة القيمة المضافة سيشمل الجمعيات التي تزيد قيمة مبيعاتها على 300 ألف ريال في العام، مبيناً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن هذه الجمعيات أكملت استعداداتها لتحصيل الضريبة.
وأوضح أن الجمعيات ستوقف الشراء من بعض الموردين الذين ليس لديهم أرقام ضريبية حتى الآن؛ لأنه لا يمكن شراء السلع منهم وبيعها في الجمعيات التعاونية دون إضافة نسبة الـ 5 في المائة الخاصة بالضريبة. وفق”أخبار24″.
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