استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة اليوم (السبت)، رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ لبحث التعاون الرياضي بين مصر والسعودية.
وجرى خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الرياضية المختلفة، لاسيما من خلال إقامة المشروعات الرياضية الاستثمارية المشتركة وزيادة تبادل الخبرات والوفود الرياضية بين البلدين.
يشار إلى أن آل الشيخ يتواجد في مصر حاليًا من أجل حضور مباراة الأهلي المصري وأتليتكو مدريد الإسباني الودية، والتي ستُقام اليوم في مدينة الإسكندرية المصرية تحت شعار السلام ضد الإرهاب.
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